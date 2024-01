Anunciado nesta quinta-feira como novo ministro da Justiça do governo Lula, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski tem pela frente um desafio antigo da pasta, mas que se torna evidente e urgente no momento em que o Equador escancara para o mundo as consequências da leniência do poder público no enfrentamento do crime organizado. A crise de violência sem precedentes no país andino, que inclui motins em prisões, extorsões a comerciantes, sequestros, execuções, depredações e até a inacreditável invasão de bandidos armados a um estúdio de TV, evidencia o poder assumido por organizações criminosas quando o Estado transige com elas e deixa de cumprir o seu papel.