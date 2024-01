Entre as mensagens passadas pelas autoridades que se manifestaram na cerimônia realizada na última segunda-feira em Brasília, para marcar o primeiro ano da invasão das sedes dos três poderes por golpistas inconformados com o resultado da última eleição presidencial, a mais preocupante e que merece maior atenção da sociedade brasileira foi o alerta do ministro do STF Alexandre de Moraes sobre o poder deletério do extremismo digital. Num ano eleitoral e com a polarização política ainda bastante acirrada, como se pôde constatar pelas ausências de oposicionistas na celebração institucional da democracia e pelo espírito punitivo de alguns pronunciamentos, o país corre o risco de se ver envolvido numa nova guerra de mentiras, agressões e perversidades no território sem lei das redes sociais e das publicações pela internet.