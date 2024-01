Reportagem apresentada pelo programa Fantástico, no último domingo, mostrou que no Maranhão até mortos aparecem como matriculados no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para que as prefeituras recebam repasses e verbas complementares do Ministério da Educação e Cultura. A fraude bilionária, descoberta e denunciada pelo Tribunal de Contas daquele Estado, não se resume à trapaça praticada por prefeitos que prestam informações falsas ao MEC: envolve, também, a inacreditável leniência fiscalizatória dos órgãos federais, que repassam recursos sem conferir a lisura da operação.