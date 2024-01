O Brasil registra neste dia 8 de janeiro o primeiro aniversário da tentativa de golpe que revigorou a democracia no país. Evidentemente, não era esse o propósito das lideranças insurrectas que levaram uma multidão de inconformados com o resultado da eleição presidencial a invadir as sedes dos três poderes da República, em Brasília, e a depredar suas instalações. O vandalismo planejado tinha um objetivo claro: criar um clima de anarquia que servisse de pretexto para uma intervenção militar, com a consequente destituição dos governantes recém eleitos. Só que a tresloucada aventura golpista esbarrou na reação uníssona e corajosa das instituições republicanas, entre as quais as próprias Forças Armadas, que, mesmo com divergências internas, se mantiveram alinhadas aos princípios constitucionais. Com o apoio inequívoco da maioria da população, a democracia brasileira saiu mais sólida do deplorável episódio.