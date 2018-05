DUAS VISÕES Acolhimento é uma saída contra as filas do SUS, diz universitário Para Bruce Scheidemandel Garcia, acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e presidente da Liga Multidisciplinar de Educação em Saúde (LiMEdeS), é necessário investir em promoção e prevenção da saúde