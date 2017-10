A criação da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho (Freemp) é um movimento inédito para enfrentar a crise em que vivemos, resultado do que construímos: um Estado burocrático, ineficiente, cujo custo é maior do que a sociedade pode suportar e que, dia a dia, reduz os serviços públicos, atingindo frontalmente os mais necessitados. A sociedade começa a compreender que precisamos de mudanças sustentáveis. Dois são os eixos com a maior capacidade de transformação social: a educação e o empreendedorismo. A educação possibilita conhecimento e construção dos valores para se ter uma sociedade sustentável com governança baseada na consciência dos direitos e dos deveres.

Um valor básico a ser construído é a cidadania política, indispensável numa democracia representativa participativa, associada a uma ambiência social empreendedora para ter-se uma economia dinâmica que embase uma sociedade com melhor qualidade de vida. A Freemp se insere nesta missão de buscar reformas para a ambiência sociopolítica e econômica que precisamos. Temos que remover a burocracia corporativista e outras amarras para estimular um empreendedorismo holístico (sócio, econômico, ambiental e político). O primeiro passo são as medidas emergenciais e inevitáveis para possibilitar a reconstrução do RS: renegociar a dívida, implantar as contrapartidas amargas demandadas pelo governo federal e enfrentar discursos populistas. Estes discursos, associados à nossa postura de cidadãos acomodados, nos levaram ao caos atual. Temos que sair da inércia e mobilizar movimentos com amplitude social para enfrentar a situação, como aconteceu no lançamento da Freemp, em que entidades de amplo reconhecimento social manifestaram apoio à iniciativa. Na continuidade, elas terão um papel participativo e contributivo, exercendo o controle social que permita identificar os políticos desqualificados e valorizando aqueles que realmente trabalham pelo Rio Grande.