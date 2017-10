O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 31, durante sua apresentação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que o Brasil está experimentando no momento uma recuperação forte da atividade econômica e do emprego.

Sobre proposta do governo de taxação dos fundos de investimentos exclusivos fechados, para clientes de alta renda, o ministro a defendeu, alegando haver, sim, uma diferenciação na alíquota e um prazo maior para o recolhimento do imposto. Por isso, de acordo com ele, há proposta de se fazer uma reforma na tributação destes fundos até mesmo para se estabelecer isonomia no mercado.