Cresce na sociedade atual a prática da cremação. Essa postura diante do corpo dos falecidos suscita uma reflexão sobre o sentido do findar a existência. Na antiguidade, essa prática tinha duas razões: a necessidade de trazer de volta os soldados mortos para receberem sepultura em sua pátria, como entre os gregos, e convicções religiosas, como para os escandinavos, que acreditavam libertar o espírito do invólucro carnal e evitar que o morto pudesse causar algum mal aos vivos.