Às vésperas de mais uma campanha eleitoral, só pode ser considerada inquietante a percepção que os brasileiros, mesmo apoiando majoritariamente a democracia, têm desse sistema de governo. Em sua mais recente edição, a conceituada pesquisa Latinobarómetro, realizada por uma ONG chilena, confirma que 62% dos entrevistados no Brasil consideram a democracia como o melhor sistema de governo. Ainda assim, apenas 13% do total se declara satisfeito com o seu funcionamento, percentual inferior inclusive ao da Venezuela. Desfazer esse desencanto deveria ser assumido como um compromisso de todos os políticos que ousarem sair pedindo voto nas próximas eleições.

A particularidade de a corrupção no Brasil aparecer com o percentual mais alto entre as preocupações de 18 países pesquisados não surpreende. Apenas confirma a impressão generalizada de que quem deveria estar preocupado em defender os interesses da maioria mostra-se, de maneira geral, mais interessado em garantir a sua parte e a de seus apadrinhados. O fato de faltar dinheiro para áreas essenciais, mas sobrar para ser distribuído entre parlamentares quando há votações importantes no Congresso sob o ponto de vista do governo, só reforça isso.