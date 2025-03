Coreia do Sul

Tribunal sul-coreano determina libertação do presidente deposto

Yoon Suk-yeol foi preso em em janeiro por impor uma lei marcial no país em dezembro do ano passado. Com a decisão, ele será julgado em liberdade

07/03/2025 - 07h50min Atualizada em 07/03/2025 - 10h40min