Israel diz que corpo entregue pelo Hamas como sendo da mãe de uma família de reféns não é dela 

Hostage and Missing Families Forum / Divulgação

As Forças Armadas de Israel afirmaram, nesta quinta-feira (20), que o corpo entregue pelo Hamas como sendo da refém Shiri Bibas , 32 anos, de origem argentina, não seria dela . As informações são da AFP.

O exército israelense recebeu os corpos e confirmou a identificação dos corpos das crianças, Ariel e Kfir Bibas, filhos de Shiri. Entretanto, de acordo com os militares, nenhum dos corpos dos quatro reféns devolvidos de Gaza corresponde ao da mãe argentina sequestrada pelo Hamas.

Israel exigiu que o Hamas devolva o corpo de Shiri Bibas. "Pedimos ao Hamas que devolva Shiri Bibas, assim como todas as pessoas sequestradas", escreveu no Telegram o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee.