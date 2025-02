Hamas afirma que está pronto para libertar todos os reféns em segunda fase do cessar-fogo

Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbracher (da esquerda para a direita) estiveram entre as primeiras a serem libertadas em 19 de janeiro.

O Hamas está pronto para libertar todos os reféns restantes na Faixa de Gaza durante a segunda fase do cessar-fogo, disse nesta quarta-feira (19) o chefe do gabinete político do grupo terrorista, Taher al-Nunu, à AFP.