Israel aprova acordo de cessar-fogo com o Hamas

O governo de Israel aprovou, na noite desta sexta-feira (17), o acordo para cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. A medida ocorreu após votação do Conselho de Ministros, com 24 votos a favor e oito contrários. A ação ratifica o início da trégua e a libertação dos primeiros reféns por ambas as partes, a partir de domingo (19) e ao longo de seis semanas. As informações são do g1.