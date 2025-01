Gabinete de segurança aprova acordo de cessar-fogo em Gaza, diz governo de Israel

O gabinete de segurança israelense aprovou, nesta sexta-feira (17), o acordo de trégua em Gaza . A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Agora, o aval final para validação do acordo depende de uma votação no Gabinete de Governo, que inclui todos os ministros da gestão Netanyahu. A decisão está prevista para esta sexta.

Mais cedo, o gabinete do premier já havia confirmado que a libertação dos reféns mantidos em cativeiro desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, começará no próximo domingo (19).