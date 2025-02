Hamas pede início imediato das negociações da 2ª fase do cessar-fogo com Israel

O Hamas pediu nesta quinta-feira, 13, o início imediato das negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo com Israel. O líder do grupo, Tared al-Nunu, afirmou que os militantes estão "focados no acordo de cessar-fogo e queremos que o ocupante Israel cumpra suas obrigações sem omissões". Além disso, al-Nunu destacou que comissões do grupo no Egito continuam monitorando a implementação do acordo.

O Hamas reiterou seu compromisso com os prazos estabelecidos, "desde que o ocupante cumpra sua obrigação de permitir a entrada de ajuda" na Faixa de Gaza. O grupo enfatizou a necessidade de os mediadores do cessar-fogo exigirem que Israel permita a entrada de combustível, casas móveis e "tudo o que for necessário" para garantir as condições de vida dos cidadãos em Gaza.

Em nota, o grupo também expressou preocupação com planos de deslocamento forçado de palestinos. Mais cedo, o Hamas pediu a "formulação de um plano de ação árabe e islâmico para impedir a implementação de planos de transferência populacional", como os propostos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana.