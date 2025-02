Hamas volta atrás e diz que reféns serão libertados no sábado

No último sábado (8), reféns israelenses Ohad Ben Ami, Or Levy e Eli Sharabi (da esquerda para a direita, respectivamente) foram soltos.

O grupo terrorista Hamas afirmou nesta quinta-feira (13) que está comprometido com o cessar-fogo em Gaza, com a condição de que Israel cumpra sua parte, no momento em que os mediadores pressionam pela continuidade da aplicação do acordo.