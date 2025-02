Hamas entrega dois reféns israelenses à Cruz Vermelha

O israelense Yarden Bibas foi um dos reféns libertados. EYAD BABA / AFP

O Hamas entregou à Cruz Vermelha dois dos três reféns israelenses que deve libertar este sábado (01) no âmbito da quarta troca do acordo de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, confirmou um jornalista da agência de notícias AFP.



O israelense Yarden Bibas, pai dos dois reféns menores ainda cativos, e o franco-israelense Ofer Kalderon foram entregues de forma rápida e ordenada na cidade de Khan Yunis, no sul do enclave palestino.

Relembre as libertações anteriores

Na quinta-feira (30), o grupo terrorista Hamas libertou oito reféns, sendo três israelenses e cinco tailandeses. Em troca, Israel soltou 110 prisioneiros palestinos.

As libertações começaram em 19 de janeiro. As primeiras reféns a voltarem para casa foram as israelenses Emily Damari, 28 anos, Romi Gonen, 24, e Doron Steinbrecher, 31. Elas estavam presas pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023.

No mesmo dia, Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros. As pessoas na lista estavam presas sob acusação de delitos relacionados à segurança de Israel, desde atirar pedras até acusações mais sérias, como tentativa de homicídio.

No último sábado (25), mais quatro mulheres foram libertadas pelo Hamas. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag são soldados israelenses e foram levadas em 7 de outubro de 2023 por combatentes do Hamas da base do Exército israelense de Nahal Oz, enquanto cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza.