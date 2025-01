Israel permite que palestinos deslocados pela guerra retornem ao norte de Gaza após mais de um ano

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em publicação no X, no domingo (26), que os palestinos teriam permissão para retornar a partir da manhã de segunda.

As vias para o norte de Gaza estavam bloqueadas por Israel . Com a liberação, as famílias deslocadas pelo conflito poderão retornar a seus locais de origem, mas sem portar armas.

As tropas israelenses se retiraram do corredor Netzarim, a via principal de Gaza. A medida deve permitir que cerca de 650 mil palestinos deslocados no centro e sul da Faixa de Gaza retornem para casa no norte.