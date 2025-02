Apesar dos pesares, o acordo entre Israel e os terroristas do Hamas tem sido cumprido até agora

Com a libertação dos oito reféns nesta quinta-feira (30), já são, no total, 15 cativos que estavam nas masmorras de Gaza que conseguiram voltaram para suas casas. No primeiro grupo, libertado no domingo (19), eram três mulheres. No segundo, no sábado (25), outras quatro. Entre os oito de agora, estão o primeiro homem, Gadi Mozes, e a soldado Agam Berger, 20 anos, que Israel precisou exigir provas de vida ao Hamas ao longo da semana.