Hamas liberta oito reféns, três deles israelenses

O grupo terrorista Hamas libertou, nesta quinta-feira (30), oito reféns, sendo três israelenses e cinco tailandeses. Em troca, Israel deve soltar 110 prisioneiros palestinos.

Ainda na madrugada, pelo horário de Brasília, Israel confirmou o recebimento da soldado Agam Berger, 20 anos. Ela foi levada à Cruz Vermelha em Jabaliya, ao norte de Gaza. Ela já está com a família, em território israelense, e foi levada a um hospital para ser examinada.

Horas depois, o exército israelense confirmou que outros sete reféns já estavam sob cuidados da Cruz Vermelha.

Um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas está em vigor desde 19 de janeiro. O acordo prevê, entre outros pontos, a troca de todos os reféns ainda em poder do grupo terrorista na Faixa de Gaza.

Os primeiros reféns foram libertados ainda no dia 19. Outras quatro foram libertadas na rodada mais recente, no último sábado (25).

Novas libertações no sábado

"Segundo o acordo, a próxima fase, na qual espera-se libertar outros três reféns (homens vivos), ocorrerá no próximo sábado (1º).

As famílias serão informadas na sexta-feira (31) dos nomes dos que serão libertados", declarou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em comunicado.

Relembre as libertações anteriores

As libertações começaram em 19 de janeiro. As primeiras reféns a voltarem para casa foram as israelenses Emily Damari, 28 anos, Romi Gonen, 24, e Doron Steinbrecher, 31. Elas estavam presas pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023.

No mesmo dia, Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros. Todas as pessoas libertadas são mulheres ou menores. As pessoas na lista estavam presas sob acusação de delitos relacionados à segurança de Israel, desde atirar pedras até acusações mais sérias, como tentativa de homicídio.

No último sábado (25), mais quatro mulheres foram libertadas pelo Hamas. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, são soldados israelenses e foram levadas em 7 de outubro de 2023 por combatentes do Hamas da base do Exército israelense de Nahal Oz, enquanto cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza.