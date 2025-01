Berger, com uniforme militar, foi entregue por combatentes do Hamas aos funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Berger, com uniforme militar, foi entregue por combatentes do Hamas aos funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ela é a primeira dos três reféns israelenses que devem ser libertados nesta quinta em troca de 110 palestinos detidos por Israel, como parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas.