Grupo terrorista Hamas liberta mais quatro reféns israelenses

Um novo grupo de reféns israelenses foi libertado neste sábado (25) pelo grupo terrorista Hamas. Quatro mulheres voltaram para Israel: as soldados K arina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag , com idades entre 19 e 20 anos.

Todas foram levadas em 7 de outubro de 2023 por combatentes do Hamas da base do Exército israelense de Nahal Oz.

Militantes do Hamas entregaram as mulheres à Cruz Vermelha na Praça Palestina, na cidade de Gaza, pouco depois das 11h (horário local).

A soltura faz parte de mais uma etapa do acordo de cessar-fogo. As negociações foram intermediadas por Catar, Estados Unidos e Egito. A previsão é de que a interrupção no conflito armado na Faixa de Gaza dure seis semanas (42 dias).