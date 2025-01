Morales denuncia perseguição de 'Justiça servil' ao governo

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales denunciou nesta sexta-feira que é vítima de uma "justiça parcializada e servil" ao governo do seu ex-aliado Luis Arce, após um juiz emitir um mandado de prisão contra ele por um caso de suspeita de tráfico de menor durante o seu mandato (2006-2019).

"Denuncio o mundo que me persegue e me condena em tempo recorde, uma 'Justiça' parcializada e servil ao governo de Arce, que tem todo o Órgão Judicial dominado", publicou Morales no X.