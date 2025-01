Lista com nomes de reféns que serão libertados no sábado é entregue a Israel

Na quinta-feira (30), oito reféns foram libertados. EYAD BABA / AFP

Israel recebeu os nomes dos três reféns que devem ser libertados no sábado (1º) pelo grupo terrorista Hamas, na quarta troca de prisioneiros desde o início do cessar-fogo em Gaza.

"Israel recebeu a lista dos reféns que esperamos que o Hamas liberte do cativeiro no sábado", informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Os nomes devem ser divulgados após a lista ser revisada e as famílias serem informadas, informou o gabinete.

Relembre as libertações anteriores

Na quinta-feira (30), o grupo terrorista Hamas libertou oito reféns, sendo três israelenses e cinco tailandeses. Em troca, Israel soltou 110 prisioneiros palestinos.

As libertações começaram em 19 de janeiro. As primeiras reféns a voltarem para casa foram as israelenses Emily Damari, 28 anos, Romi Gonen, 24, e Doron Steinbrecher, 31. Elas estavam presas pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023.

No mesmo dia, Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros. As pessoas na lista estavam presas sob acusação de delitos relacionados à segurança de Israel, desde atirar pedras até acusações mais sérias, como tentativa de homicídio.

No último sábado (25), mais quatro mulheres foram libertadas pelo Hamas. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag são soldados israelenses e foram levadas em 7 de outubro de 2023 por combatentes do Hamas da base do Exército israelense de Nahal Oz, enquanto cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza.