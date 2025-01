Dois ônibus com prisioneiros palestinos libertados deixam a prisão israelense de Ofer

Nesta manhã, o grupo terrorista Hamas libertou oito reféns, sendo três israelenses (dois estão na foto) e cinco tailandeses. EYAD BABA / AFP

Dois ônibus com prisioneiros palestinos partiram da prisão de Ofer, na Cisjordânia, nesta quinta-feira (30). As informações foram divulgadas pela AFP.

A libertação dos 110 presos começou no início da tarde, horas após a suspensão "até nova ordem", determinada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele ficou incomodado com as condições pelas quais dois dos oito reféns foram soltos pelo Hamas (veja o vídeo abaixo).

Ao final da manhã, o premier afirmou ter recebido "garantias de mediadores internacionais para a libertação segura" dos próximos reféns.

Entenda o que aconteceu

Após a libertação de oito reféns — sendo três israelenses e cinco tailandeses —, o exército israelense divulgou uma nota afirmando que "o escalão político havia anunciado a suspensão da operação para libertar os terroristas até nova ordem", citando uma fonte de segurança.

Segundo informações da AFP, o gabinete primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou em nota que "ordenou atrasar a libertação dos terroristas prevista para hoje até que se possa garantir a libertação de nossos reféns com total segurança nas próximas etapas".

Netanyahu repudiou a confusão durante a libertação dos israelenses Yehud e Mozes, o que ele chamou de "inaceitável", e exigiu melhores condições de soltura para os próximos reféns.

"Vejo com extrema gravidade as cenas chocantes durante a libertação de nossos reféns. Isso é mais uma prova da crueldade inconcebível da organização terrorista Hamas. Exijo que os mediadores garantam que cenas tão horríveis não se repitam e assegurem a segurança de nossos reféns. Quem ousar prejudicar nossos reféns pagará o preço", afirmou.

Por conta disso, os ônibus que transportavam os palestinos foram instruídos a retornarem às prisões, segundo uma autoridades israelense ouvida pela Reuters. Horas depois, Israel afirmou ter recebido uma "garantia" dos mediadores sobre as próximas libertações.

Cessar-fogo

Um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas está em vigor desde 19 de janeiro. O acordo prevê, entre outros pontos, a troca de todos os reféns ainda em poder do grupo terrorista na Faixa de Gaza.

No início da manhã, o grupo terrorista Hamas libertou oito reféns, sendo três israelenses e cinco tailandeses.

As libertações seriam uma contrapartida à soltura dos reféns pelo Hamas, segundo os termos acordados entre as partes durante o fim de semana e que integram o cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza

Quem são os reféns libertados pelo Hamas?

Agam Berger, 20 anos

A soldado israelense foi libertada por volta das 6h (horário de Brasília). A jovem fazia parte de uma força militar feminina de Israel e foi a última do grupo a ser liberada.

Agam completou 20 anos no cativeiro. Ela já está com a família, em território israelense, e foi levada a um hospital para ser examinada.

Arbel Yehud, 29 anos

Civil israelense foi a segunda libertada na manhã desta quinta-feira. Imagens divulgadas mostram ela sendo escoltada até ser entregue à Cruz Vermelha. O namorado dela segue em cativeiro, segundo informações divulgadas na GloboNews nesta manhã.

Gadi Mozes, 80 anos

O civil israelense de 80 anos foi libertado junto com Arbel, e também encaminhado à Cruz Vermelha.

Tailandeses foram identificados

Os cinco tailandeses libertados junto com os israelenses foram identificados por Israel. São eles: Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat e Rumnao Surasak.

Relembre as libertações anteriores

As libertações começaram em 19 de janeiro. As primeiras reféns a voltarem para casa foram as israelenses Emily Damari, 28 anos, Romi Gonen, 24, e Doron Steinbrecher, 31. Elas estavam presas pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023.

No mesmo dia, Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros. Todas as pessoas libertadas são mulheres ou menores. As pessoas na lista estavam presas sob acusação de delitos relacionados à segurança de Israel, desde atirar pedras até acusações mais sérias, como tentativa de homicídio.

No último sábado (25), mais quatro mulheres foram libertadas pelo Hamas. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, são soldados israelenses e foram levadas em 7 de outubro de 2023 por combatentes do Hamas da base do Exército israelense de Nahal Oz, enquanto cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza.