Exército israelense pede a moradores das Colinas de Golã que entreguem armas

O Exército israelense realizou uma incursão nas Colinas de Golã e ordenou aos habitantes do território sírio, amplamente anexado por Israel, que entregassem suas armas, informou à AFP o prefeito de uma das localidades da região, que se reuniu com militares israelenses.

Na última reunião com o Exército israelense, realizada no domingo, "dissemos a eles que não tínhamos mais armas e que, se as tivéssemos, as entregaríamos ao governo sírio", afirmou.