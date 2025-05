Argentinos não precisam mais escalar o Obelisco: agora eles têm elevador

Os argentinos costumam celebrar eventos grandes ao redor do Obelisco de Buenos Aires: às vezes sobem nele, às vezes intervêm, geralmente o cercam. Agora eles também podem subir no monumento em um elevador turístico para ter uma vista panorâmica da capital.

Foi onde, em 1983, o ex-presidente Raúl Alfonsín encerrou sua campanha eleitoral quando a democracia voltou. Em 2005, o Obelisco foi coberto com um preservativo gigante em uma campanha de prevenção ao HIV. Em 2020, os argentinos se reuniram no local para chorar a morte de Diego Maradona.

Agora o Obelisco, antes oco por dentro, tem um elevador para quatro pessoas que leva 55 segundos para subir o equivalente a 20 andares. O último lance de 35 degraus é feito a pé e, do pequeno espaço no topo, é possível ver desde o Rio de la Plata até o prédio com o icônico retrato de Evita Perón.