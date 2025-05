Nazista teve papel-chave no tráfico de cocaína na América do Sul, revela reportagem

O criminoso de guerra nazista Klaus Barbie desempenhou um papel crucial na criação de um dos cartéis de droga mais importantes da América do Sul, revelou uma investigação da revista alemã Der Spiegel publicada nesta sexta-feira (9).

O ex-chefe da polícia nazista na cidade francesa de Lyon, ocupada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, fugiu para a América do Sul após o fim do conflito.

A revista alemã conseguiu acessar arquivos da CIA e do Congresso dos Estados Unidos que detalham os vínculos desse ex-chefe da Gestapo com Roberto Suárez, barão do narcotráfico boliviano.