Rebeldes sírios destroem estátua de ex-presidente e pai de Bashar al-Assad em cidade ocupada

Uma estátua de Hafez al-Assad, pai do atual líder sírio Bashar al-Assad, foi decapitada nesta sexta-feira (6) na cidade de Hama. A região havia sido tomada por rebeldes na quinta-feira (5), como parte de uma ofensiva relâmpago contra o governo, iniciada na semana anterior. As informações são do portal g1 .

Também nesta sexta-feira, tiros foram reportados nas proximidades do palácio presidencial em Damasco. A Rússia, aliada de Assad, orientou seus cidadãos a deixarem o país, enquanto a Jordânia, vizinha ao sul, fechou todos os acessos à fronteira com a Síria.

A guerra civil na Síria teve início em 2011, no contexto da Primavera Árabe, quando manifestações pedindo a queda do regime de Assad foram violentamente reprimidas pelo governo. Desde então, rebeldes e forças governamentais têm disputado territórios, com Assad mantendo-se no poder graças ao apoio crucial da Rússia e do Irã, apesar de perder o controle sobre diversas regiões ao longo do conflito.