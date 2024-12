Morris-Julian também era deputada e tentaria a reeleição no ano que vem. Governo de Trinidad e Tobago / Divulgação

Lisa Morris-Julian, ministra da Educação de Trindade e Tobago, morreu ao lado de seus dois filhos durante um incêndio na madrugada de segunda-feira (26). As autoridades investigam o caso, ocorrido na casa da família, no distrito de Arima, principal cidade do leste do país caribenho. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

A polícia informou que Lisa, seu filho, de 25 anos, e a filha, de apenas seis, ficaram presos no interior da residência da família enquanto o fogo avançava sobre a estrutura. Outros dois familiares e o marido da ministra também estavam na casa no momento do incêndio, mas foram resgatados com vida e estão sob observação em um hospital.

"O governo de Trinidade e Tobago expressa suas mais profundas condolências à sua família, entes queridos e eleitores neste momento e os mantemos em nossos pensamentos e orações coletivas", afirmou o governo em um comunicado.