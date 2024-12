Negócios internacionais

Macron reitera à chefe da Comissão Europeia que acordo UE-Mercosul é "inaceitável"

Tratado que está sendo discutido pelos 27 países do bloco e os membros fundadores do Mercado Comum do Sul criaria a maior área de livre comércio do mundo

05/12/2024 - 10h57min Atualizada em 05/12/2024 - 14h30min Compartilhar Compartilhar