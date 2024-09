Israel avalia ofensiva terrestre no Líbano, afirma chefe das Forças Armadas a tropas

O chefe do exército israelense disse, nesta quarta-feira (25), que os militares estão se preparando para eventual operação terrestre no Líbano, enquanto o Hezbollah lança dezenas de projéteis contra Israel, incluindo míssil direcionado a Tel Aviv que foi interceptado. Este é considerado o ataque mais agressivo do grupo extremista até agora.



Dirigindo-se às tropas na fronteira norte, o chefe do Estado-Maior, tenente-general Herzi Halevi, disse que os últimos ataques aéreos israelenses foram concebidos para "preparar o terreno para a sua possível entrada e para continuar a enfraquecer o Hezbollah".