Kamala Harris e Donald Trump e se encontrarão pessoalmente pela primeira vez nesta terça-feira (10) pela disputa na eleição presidencial norte-americana. A partir das 21h (22h no horário de Brasília), a democrata e o republicano participarão do único debate presidencial programado até novembro, que será realizado no National Constitution Center, na Filadélfia, Pensilvânia, e é organizado pelo canal ABC News.