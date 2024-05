O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e seu ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, morreram em um acidente de helicóptero no nordeste do país, anunciou o governo nesta segunda-feira (20). A aeronave desapareceu na tarde de domingo, quando sobrevoava uma região montanhosa do país em momento de chuva e neblina intensa.