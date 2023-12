Um homem matou uma pessoa e feriu outras duas após persegui-las pelas ruas de Paris na noite deste sábado (2), afirmou o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin. Em sua conta no X (antigo Twitter), ele escreveu que "a polícia prendeu corajosamente" o criminoso no 15º distrito da capital, não muito longe da Torre Eiffel.