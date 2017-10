O número de mortes decorrentes dos incêndios na Califórnia subiu para 40 neste domingo (15), mas os bombeiros reportaram progressos no combate às chamas, e centenas de evacuados foram gradualmente autorizados a voltar para casa.

A Califórnia enfrenta, com frequência, queimadas após o fim do verão. Mas, neste mês, as chamas queimaram cerca de 88 mil hectares e devastaram vinícolas em Napa e Sonoma, se tornando o incêndio que mais deixou vítimas da história.