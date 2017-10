David McNew / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O balanço de mortos na Califórnia subiu para 38 no sábado (14), enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas que forçaram 100 mil pessoas a abandonar as suas casas.

Cerca de 865 quilômetros quadrados de áreas residenciais, florestas e outras propriedades foram arrasados pelo fogo desde domingo na chamada região do vinho deste estado da costa oeste dos Estados Unidos, informou o Corpo de Bombeiros (CalFire).

"Esses incêndios foram extremamente destrutivos, com uma estimativa de 5,7 mil estruturas arrasadas", indicou o CalFire em comunicado.

O CalFire anunciou no sábado à noite no Twitter que o número de mortos subiu de 35 para 38. Vinte pessoas morreram no condado de Sonoma, onde mais de 200 pessoas estão desaparecidas.

A intensidade do vento complicam os trabalhos dos bombeiros. Diversas igrejas foram usadas como abrigos para alojar aqueles que perderam as suas casas e como local de descanso dos 10 mil bombeiros que combatem as chamas, indicou o jornal Sacramento Bee.

Os incêndios florestais são comuns no oeste dos Estados Unidos durante a estação de seca nos meses mais quentes. Mas os desta semana foram os mais fatais na história da Califórnia, segundo as autoridades.

O do parque Griffith, em Los Angeles, em 1933, teve um balanço de 29 mortos, e 25 pessoas morreram no de Oakland Hills dois anos antes.