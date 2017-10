Minutos depois de ser votado a suspensão do foro pela Câmara baixa, policiais militares entraram na casa de De Vido no bairro de Palermo, em Buenos Aires, para realizar a prisão, segundo a emissora C5NTV. O ex-funcionário não estava e no momento se entregava a juízes no Palácio dos Tribunais para prestar depoimento, destacou a TV.