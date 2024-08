Sob suspeita Notícia

Médica investigada por problemas em cirurgias plásticas teria sido desligada de associação que oferecia descontos: "Recebíamos muitas reclamações"

Projeto O Amor Nos Move (Amove) reúne grupos de mulheres e profissionais dispostos a realizar procedimentos por valores abaixo do praticado no mercado. Jeanine Marques Ayub é alvo de apuração da Polícia Civil e do Cremers, que veda a prática da organização