Entidades preparam prefeituras para evitarem erros nos pedidos de verbas

De quase 48 mil repasses de dinheiro federal para municípios gaúchos nos últimos 10 anos, 480 foram estornados (adiados) por erros em cadastros bancários, conforme mostra reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI) publicada nesta terça-feira (8). São centenas, mas esses erros representam apenas 1% do total. É provável que a maioria das transferências de verbas aconteça sem contratempos porque prefeitos recebem orientações periódicas sobre como proceder para não se enredar na malha burocrática das finanças públicas, opinam entidades municipalistas consultadas por Zero Hora.