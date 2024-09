Mais do que competir, os esportes campeiros são sinônimo de confraternização e reúnem diversas gerações, de crianças a idosos. Espraiados pelo Rio Grande do Sul, os jogos são compostos pelas modalidades bocha campeira, bocha 48, tetarfe, tava (jogo do osso), truco cego, truco de amostra e jogo do solo. A prática motiva diversos peões e prendas a montarem equipes e disputarem competições por todo o RS.