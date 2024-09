Milhares de cães resgatados durante a enchente no Rio Grande Grande do Sul ainda buscam um lar para chamar de seu. Alguns destes animais estarão reunidos na segunda edição do Piquete Adotchê, evento do Ministério Público (MP) para incentivar a adoção responsável, que ocorre neste fim de semana e no próximo (dias 14, 15, 20, 21 e 22 de setembro) próximo ao Acampamento Farroupilha, das 14h às 17h.