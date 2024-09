Para 2024, foi preparado um Acampamento Farroupilha solidário. O evento terá como foco a reconstrução do Estado, com uma campanha que receberá doações para os afetados pela enchente, como já ocorreu em setembro do ano passado, após a inundação que devastou o Vale do Taquari. Todos os piquetes serão pontos de coleta. Serão recebidos alimentos, eletrodomésticos e materiais de limpeza.