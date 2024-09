Começou na tarde desta quinta-feira (5) a montagem da estrutura para o desfile de Sete de Setembro, marcado para as 10h de sábado (7), na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo ao Beira-Rio, em comemoração ao feriado da Independência do Brasil. De acordo com o Comando Militar do Sul (CMS), aproximadamente cinco mil pessoas, entre civis e militares, desfilarão.