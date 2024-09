Acampamento Farroupilha 2024 começa neste sábado com foco na solidariedade e mudanças na infraestrutura

As chamas no fogão a lenha do Piquete Maragatos da Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (6), já deixavam claro que nem mesmo o frio atrapalhará a grande festa que está prestes a começar no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. O Acampamento Farroupilha 2024 inicia neste sábado (7) e vai até 22 de setembro. Ao lado do fogo, o patrão Oberon dos Santos, 71 anos, se aquecia e preparava um café junto a seu cusco, a pequena Malagatinha, com idade estimada de cinco meses, resgatada da enchente.