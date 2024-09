O Acampamento Farroupilha começa no sábado (7), celebrando o centenário de nascimento do poeta e pajador Jayme Caetano Brum. Para facilitar o acesso ao evento, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) implementou um esquema especial de trânsito e transporte na região do Parque Harmonia.