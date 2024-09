Grupo RBS amplia presença no Acampamento Farroupilha

Entre os dias 7 e 22 de setembro, o Grupo RBS celebra a tradição e a cultura do Rio Grande do Sul no 42º Acampamento Farroupilha. Em uma edição marcada pela retomada do Estado, o Galpão RBS amplia sua programação, oferecendo uma agenda intensa de transmissão de programas de rádio e televisão e ações com parceiros estratégicos. Com o conceito “Força e tradição de modelo a toda terra”, a campanha de comunicação que estreia nesta quarta-feira (4) reafirma a resiliência, os valores e as façanhas dos gaúchos.