Mais de uma década após a última participação, carros temáticos voltarão a integrar o Desfile Farroupilha deste ano. No total, seis veículos farão homenagens ao artista missioneiro Jayme Caetano Braun e ao processo de reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente. O evento será realizado na sexta-feira (20), feriado da Revolução Farroupilha, a partir das 8h30min, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre.