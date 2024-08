Movimento Tradicionalista Notícia

Estão abertas as inscrições para as atividades dos Festejos Farroupilhas 2024; veja como participar

Para celebrar a cultura gaúcha, haverá ações em diversas regiões do Estado. Com o músico Pedro Ortaça como patrono, eventos deste ano têm como tema o centenário do cantor e poeta Jayme Caetano Braun

09/08/2024 - 12h40min Atualizada em 09/08/2024 - 13h30min