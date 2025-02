Cidades do interior do RS têm chuvarada, granizo e vendaval após dias de altas temperaturas 

Chuva forte atingiu Quaraí na tarde de terça-feira (11). Reprodução / RBS TV

O Rio Grande do Sul registrou, na terça-feira (11), as temperaturas mais altas do Brasil e enfrenta agora a chegada de temporais. O estado gaúcho está há mais de 10 dias sob calor extremo.

Cidades como Quaraí (43°C), Uruguaiana (41,3°C) e Campo Bom (41,3°C) foram as três cidades mais quentes do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, o tempo começa a mudar com a chegada de uma frente fria sobre a costa, trazendo chuvas intensas, ventania e risco de granizo em diversas regiões do Estado.

Chuva forte

A instabilidade já começou a se manifestar em algumas partes do Rio Grande do Sul.

Municípios da Região Central, como Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Agudo e Restinga Seca registraram chuvas fortes durante a tarde de terça-feira. Em Faxinal do Soturno, os temporais vieram acompanhados de rajadas de vento.

Já em Quaraí, que chegou a registrar recordes históricos de temperaturas na última semana, também contou com um vendaval e chuva forte nesta terça-feira. A cidade da Fronteira Oeste alcançou uma marca de calor de 43,8ºC, maior temperatura do RS em mais de um século, segundo a Climatempo.

Cuidados com a saúde

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou um alerta para sintomas e cuidados com o calor excessivo, são eles: transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia. Ao sentir esses sintomas, a pessoa deve procurar atendimento nos serviços de saúde de sua região.

Como aliviar o calor:

Aumentar o consumo de água durante todo o dia

Usar roupas leves e de cores claras

Ficar na sombra sempre que puder

Evitar esforço entre 10h e 16h

Tomar banhos frios para refrescar o corpo

Usar protetor solar e acessórios de proteção

Previsão do tempo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na terça-feira (11), um alerta para chuva forte, raios, eventual granizo e ventos de até 80 km/h. O aviso é válido até quinta-feira (13).

Conforme o órgão, os maiores acumulados de chuva devem ser registrados nas regiões da Campanha, Sul, Centro, Oeste e Serra, com volumes entre 100 e 150 milímetros. Nas demais áreas do Estado, a precipitação não deve superar os 80 milímetros.

A aproximação de uma frente fria no Estado, segundo a Defesa Civil, favorece o risco de temporais a partir desta terça-feira.

Com isso, a instabilidade se intensifica e também avança para a Região Metropolitana, Vales, e Litoral, com temporais isolados, raios, eventual granizo e ventos de 50 a 80 km/h, podendo superar essa marca.